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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
13:23
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
12:29
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
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09:53
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
"Вальядолид" и "Эйбар" не забили голов
"Вальядолид" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче 12-го тура чемпионата Испании - 0:0.
Чемпионат Испании
12 тур
"Вальядолид" – "Эйбар" 0:0
"Вальядолид": Масип, Мойяно (Антоньито, 72), Начо, Кико, Калеро, Мичел, Суарес, Алькарас, Суарес (Верде, 62), Плано, Унал (Чоп, 83)
"Эйбар": Риесго, Анхель, Оливейра, Арбилья, Сасета (Альварес, 88), Диоп, Орельяна (Бигас, 76), Эскаланте, Хордан, Пенья, Шарлес (Гарсия, 69)
Предупреждения: Арбилья, 16, Начо, 41, Пенья, 63, Арбилья, 72, Калеро, 81, Диоп, 87
Удаления: Арбилья, 72
Чемпионат Испании
12 тур
"Вальядолид" – "Эйбар" 0:0
"Вальядолид": Масип, Мойяно (Антоньито, 72), Начо, Кико, Калеро, Мичел, Суарес, Алькарас, Суарес (Верде, 62), Плано, Унал (Чоп, 83)
"Эйбар": Риесго, Анхель, Оливейра, Арбилья, Сасета (Альварес, 88), Диоп, Орельяна (Бигас, 76), Эскаланте, Хордан, Пенья, Шарлес (Гарсия, 69)
Предупреждения: Арбилья, 16, Начо, 41, Пенья, 63, Арбилья, 72, Калеро, 81, Диоп, 87
Удаления: Арбилья, 72
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