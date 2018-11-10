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"Вальядолид" и "Эйбар" не забили голов

"Вальядолид" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче 12-го тура чемпионата Испании - 0:0.

Чемпионат Испании

12 тур

"Вальядолид" – "Эйбар" 0:0

"Вальядолид": Масип, Мойяно (Антоньито, 72), Начо, Кико, Калеро, Мичел, Суарес, Алькарас, Суарес (Верде, 62), Плано, Унал (Чоп, 83)

"Эйбар": Риесго, Анхель, Оливейра, Арбилья, Сасета (Альварес, 88), Диоп, Орельяна (Бигас, 76), Эскаланте, Хордан, Пенья, Шарлес (Гарсия, 69)

Предупреждения: Арбилья, 16, Начо, 41, Пенья, 63, Арбилья, 72, Калеро, 81, Диоп, 87

Удаления: Арбилья, 72
Теги: Вальядолид Эйбар
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