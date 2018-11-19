Сеск Фабрегас может перейти в "Милан"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в "Милане", передает calciomercato.Контракт Фабрегаса с "Челси" истекает в конце этого сезона. 31-летний испанец недоволен своим положением в лондонском клубе.В текущем сезоне Фабрегас провел 9 матчей за "Челси" и забил 1 гол.