Голландия, Швейцария, Португалия и Англия сыграют в финальном турнире Лиги наций

Определились все участники финального турнира Лиги наций.За главный трофей поспорят сборные Голландии, Швейцарии, Португалии и Англии.Финальная стадия турнира пройдет в Португалии с 5 по 9 июня. Соперники сыграют два полуфинала, матч за третье место и финал. 3-го декабря пройдет жеребьевка.