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Голландия, Швейцария, Португалия и Англия сыграют в финальном турнире Лиги наций

Определились все участники финального турнира Лиги наций.

За главный трофей поспорят сборные Голландии, Швейцарии, Португалии и Англии.

Финальная стадия турнира пройдет в Португалии с 5 по 9 июня. Соперники сыграют два полуфинала, матч за третье место и финал. 3-го декабря пройдет жеребьевка.
Теги: Сборная Голландии Сборная Швейцарии Сборная Португалии Сборная Англии
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