СМИ: российский вице-президент "Монако" получает 10% с продаж игроков клуба

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев получает крупный бонус с продаж футболистов клуба.По информации Football Leaks, в договоре россиянина прописано условие, по которому он получает 10% от общей суммы трансфера уходящего футболиста.Согласно отчету портала, Васильев заработал €5,3 млн за финансовый период 2015-2016, а в следующий — €5,4 млн.Отмечается, что благодаря продажам Тьемуэ Бакайоко, Килиана Мбаппе, Бернарду Силвы и Бенжамена Менди по итогам нынешнего финансового года россиянин получит больше денег, чем в предыдущие периоды.