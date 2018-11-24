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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Боруссия" Д вырвала победу у "Майнца", "Бавария" и "Фортуна" забили по три гола
Дортмундская "Боруссия" одержала победу в матче 12-го тура чемпионата Германии с "Майнцем", а "Бавария" сыграла вничью с "Фортуной".
Чемпионат Германии
12 тур
"Майнц" – "Боруссия" Д 1:2
Гол: Куайсон, 70 - Пако, 67, Пищек, 76
"Майнц": Центнер, Брозински, Кариколь, Белл, Ньякат, Хак (Боэтиюс, 77), Кунде, Гбамин, Латца (Максим, 83), Куайсон (Онисво, 71), Матета
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Хакими (Диалло, 84), Аканджи, Загаду, Витсель, Санчо, Делейни, Гётце (Пако, 64), Ройс, Ларсен (Пулишич, 77)
Предупреждения: Хак, 26, Кунде, 31, Делейни, 34
"Бавария" – "Фортуна" 3:3
Гол: Зюле, 17, Мюллер, 20, 59 - Лукебакио, 44, 78, 90+3
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Боатенг, Саншеш (Рафинья, 80), Мартинес, Горецка, Рибери (Роббен, 71), Мюллер (Хуммельс, 90+2), Левандовски
"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Бормут, Каминьски, Бодзек (Хеннингс, 85), Циммерман, Циммер, Штёгер, Лукебакио, Финк (Караман, 76), Усами (Раман, 70)
Предупреждения: Финк, 69
Чемпионат Германии
12 тур
"Майнц" – "Боруссия" Д 1:2
Гол: Куайсон, 70 - Пако, 67, Пищек, 76
"Майнц": Центнер, Брозински, Кариколь, Белл, Ньякат, Хак (Боэтиюс, 77), Кунде, Гбамин, Латца (Максим, 83), Куайсон (Онисво, 71), Матета
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Хакими (Диалло, 84), Аканджи, Загаду, Витсель, Санчо, Делейни, Гётце (Пако, 64), Ройс, Ларсен (Пулишич, 77)
Предупреждения: Хак, 26, Кунде, 31, Делейни, 34
"Бавария" – "Фортуна" 3:3
Гол: Зюле, 17, Мюллер, 20, 59 - Лукебакио, 44, 78, 90+3
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Боатенг, Саншеш (Рафинья, 80), Мартинес, Горецка, Рибери (Роббен, 71), Мюллер (Хуммельс, 90+2), Левандовски
"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Бормут, Каминьски, Бодзек (Хеннингс, 85), Циммерман, Циммер, Штёгер, Лукебакио, Финк (Караман, 76), Усами (Раман, 70)
Предупреждения: Финк, 69
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