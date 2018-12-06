"Реал" интересуется Маноласом

"Реал" может приобрести защитника "Рома" Костаса Маноласа, утверждает TMW.Отступные за футболиста составляют 36 миллионов евро. Его контракт с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2022 года. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.