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Mirror: Маурисио Почеттино летом возглавит "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует по окончании сезона назначить новым главным тренером команды наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Однако, если Жозе Моуринью выведет команду в Лигу чемпионов, он может сохранить свое место.

Mirror
Теги: Манчестер Юнайтед Почеттино Моуринью Тоттенхэм
Сегодня, 10:43
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