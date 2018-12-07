Mirror: Маурисио Почеттино летом возглавит "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует по окончании сезона назначить новым главным тренером команды наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.Однако, если Жозе Моуринью выведет команду в Лигу чемпионов, он может сохранить свое место.