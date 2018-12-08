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Гурбан Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана приняла решение уволить Гурбана Гурбанова с поста главного тренера сборной страны, сообщает Azerisport.

Напомним, специалист совмещал работу в команде с должностью главного тренера "Карабаха".
Теги: Сборная Азербайджана
Сегодня, 16:34
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#1  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 17:18)
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Болеет за:
«Факел»
Помнится он за Динамо Ставрополь еще в 90-х много голов забивал в нашей первой лиге


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
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