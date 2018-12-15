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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Тоттенхэм" вырвал победу у "Бернли"
"Тоттенхэм" с минимальным счетом победил "Бернли" в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
17 тур
"Тоттенхэм" – "Бёрнли" 1:0
Гол: Эриксен, 90+1
"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Алли, Ламела (Льоренте, 82), Моура (Эриксен, 65), Сиссоко, Скипп (Хын-Мин, 76), Кейн
"Бернли": Харт, Тарковски, Бардсли, Тейлор, Ми, Лонг, Леннон (Воукс, 90+3), Брэйди (Хендрик, 90+2), Корк, Вествуд, Барнс (Вуд, 80)
Предупреждения: Брэйди, 64, Бардсли, 68
"Уотфорд" – "Кардифф Сити" 3:2
Гол: Деулофеу, 16, Холебас, 52, Кина, 68 - Хойлетт, 80, Реид, 83
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Холебас, Кабазель, Кэткарт, Дукуре, Сема (Саксес, 78), Кина, Перейра, Дини (Окака, 81), Деулофеу (Клеверли, 87)
"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Беннетт (Пелтье, 62), Моррисон, Бамба, Патерсон, Гуннарссон (Реид, 78), Камараса, Артер, Мёрфи (Мендеш-Лаинг, 46), Хойлетт
Чемпионат Англии
17 тур
"Тоттенхэм" – "Бёрнли" 1:0
Гол: Эриксен, 90+1
"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Алли, Ламела (Льоренте, 82), Моура (Эриксен, 65), Сиссоко, Скипп (Хын-Мин, 76), Кейн
"Бернли": Харт, Тарковски, Бардсли, Тейлор, Ми, Лонг, Леннон (Воукс, 90+3), Брэйди (Хендрик, 90+2), Корк, Вествуд, Барнс (Вуд, 80)
Предупреждения: Брэйди, 64, Бардсли, 68
"Уотфорд" – "Кардифф Сити" 3:2
Гол: Деулофеу, 16, Холебас, 52, Кина, 68 - Хойлетт, 80, Реид, 83
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Холебас, Кабазель, Кэткарт, Дукуре, Сема (Саксес, 78), Кина, Перейра, Дини (Окака, 81), Деулофеу (Клеверли, 87)
"Кардифф Сити": Этеридж, Манга, Беннетт (Пелтье, 62), Моррисон, Бамба, Патерсон, Гуннарссон (Реид, 78), Камараса, Артер, Мёрфи (Мендеш-Лаинг, 46), Хойлетт
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