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"Атлетико" обыграл "Вальядолид", Гризманн забил два гола

"Атлетико" победил "Вальядолид" в матче 16-го тура чемпионата Испании (3:2).

Чемпионат Испании

16 тур

"Вальядолид" – "Атлетико" М 2:3

Голы: Калинич, 26, Гризманн, 45+1 (пен.), Калеро, 57, Сауль, 67 (авто.), Гризманн, 80

"Вальядолид": Масип, Антоньито, Начо, Кико, Калеро, Мичел (Борха, 86), Алькарас, Т. Суарес (Л. Суарес, 75), Плано (Верде, 84), Кеко, Унал

"Атлетико" М: Облак, Арьяс, Луис (Парти, 60), Савич, Годин, Коке, Эрнандес, Сауль, Корреа (Мартинш, 75), Гризманн, Калинич (Витоло, 69)

Предупреждения: Плано, 23, Суарес, 27, Кико, 45, Коке, 78, Алькарас, 90+1
Теги: Атлетико Вальядолид
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