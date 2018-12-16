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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сделал прогноз на финал Лиги чемпионов.

Он считает, что две ведущие команды чемпионата Англии - "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" - могут встретятся в финале Лиги чемпионов.

"Не удивлюсь, если в финале Лиги чемпионов сыграют между собой "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". В этом сезоне эти две команды невероятно сильны.

Конкретно в чемпионате Англии "Сити" пока выглядит посильнее. На данный момент они лучше любой другой команды. Но я жду, что в борьбу за титул АПЛ вскоре вступят и другие команды. Тем не менее, "Ман Сити" и "Ливерпуль" вполне могут сохранить свои нынешние позиции до конца сезона", - цитирует Фердинанда Goal.

"Манчестер Сити" после 17 игр в АПЛ занимает первое место, набрав 44 очка. "Ливерпуль" идет вторым с 42 очками, хотя имеет игру в запасе.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Фердинанд
Сегодня, 11:07
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