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"Фенербахче" с Нойштедтером упустил победу на 91-й минуте

"Фенербахче" и "Эрзурум" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Турции - 2:2.


Чемпионат Турции

Суперлига

16-й тур

"Фенербахче" - "Эрзурум" - 2:2 (2:0)

Голы: А. Айю, 18 (1:0). Шкртел, 27 (2:0). Бассан, 48 (2:1). Ти, 90+1 (2:2).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Нойштедтер Фенербахче
Вчера, 23:26
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