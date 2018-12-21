Антонио Конте заинтересован в работе в "Манчестер Юнайтед"

Итальянский тренер Антонио Конте проявляет интерес к работе с английским клубом "Манчестер Юнайтед".По информации The Telegraph, бывший тренер лондонского "Челси" может стать главным претендентом на вакантное место, если клуб не согласует контракт с Маурисио Почеттино, которого хотят увести из "Тоттенхэма".Уже летом Конте будет готов приступить к обязанностям тренера и сможет всерьез подумать о работе с "красными дьяволами".В 2013 году получил награду как лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards.