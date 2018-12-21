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Антонио Конте заинтересован в работе в "Манчестер Юнайтед"

Итальянский тренер Антонио Конте проявляет интерес к работе с английским клубом "Манчестер Юнайтед".

По информации The Telegraph, бывший тренер лондонского "Челси" может стать главным претендентом на вакантное место, если клуб не согласует контракт с Маурисио Почеттино, которого хотят увести из "Тоттенхэма".

Уже летом Конте будет готов приступить к обязанностям тренера и сможет всерьез подумать о работе с "красными дьяволами".

В 2013 году получил награду как лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards.

"Газета.ру"
Теги: Конте Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:07
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