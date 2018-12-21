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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Антонио Конте заинтересован в работе в "Манчестер Юнайтед"
Итальянский тренер Антонио Конте проявляет интерес к работе с английским клубом "Манчестер Юнайтед".
По информации The Telegraph, бывший тренер лондонского "Челси" может стать главным претендентом на вакантное место, если клуб не согласует контракт с Маурисио Почеттино, которого хотят увести из "Тоттенхэма".
Уже летом Конте будет готов приступить к обязанностям тренера и сможет всерьез подумать о работе с "красными дьяволами".
В 2013 году получил награду как лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards.
"Газета.ру"
По информации The Telegraph, бывший тренер лондонского "Челси" может стать главным претендентом на вакантное место, если клуб не согласует контракт с Маурисио Почеттино, которого хотят увести из "Тоттенхэма".
Уже летом Конте будет готов приступить к обязанностям тренера и сможет всерьез подумать о работе с "красными дьяволами".
В 2013 году получил награду как лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards.
"Газета.ру"
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