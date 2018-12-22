СМИ: Фекир может перейти в "Челси"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может продолжить карьеру в Англии.Как утверждает L'Equipe, на 25-летнего француза претендует "Челси".В подписании Фекира лично заинтересован главный тренер "синих" Маурицио Сарри. Футболист мог оказаться в Англии летом 2018 года, однако его переход в "Ливерпуль" сорвался из-за неудачного медосмотра. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.