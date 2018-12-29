Роберто Фирмино стал третьим бразильцем, оформившим хет-трик в АПЛ

Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино оформил хет-трик в матче 20-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (5:1).Фирмино стал третьим бразильцем, который забил три гола в матче Премьер-лиги. Ранее подобное достижение покорилось Робиньо ("Манчестер Сити") и Афонсо Алвесу ("Мидлсбро").27-летний Фирмино перешёл в "Ливерпуль" летом 2015 года из "Хоффенхайма" за € 41 млн. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Англии, стал автором семи забитых мячей (одного — с пенальти), а также отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.