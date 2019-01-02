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Братья Березуцкие завтра прибудут в расположение "Витесса"

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие завтра, 3-го января отправятся на сбор в Португалию вместе с "Витессом", который тренирует Леонид Слуцкий.

На сбор поедут 25 футболистов, в числе которых защитник Вячеслав Караваев.

В конце декабря Березуцкие сдали экзамены на тренерскую лицензию УЕФА категории А и теперь смогут работать в тренерском штабе Слуцкого.
Теги: Березуцкий В. Березуцкий А. Витесс
Сегодня, 18:29
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#2  Spartak СССР   (Сегодня, 18:58)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скоро весь этот еврейский кагал вышвырнут из Витесса
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#1  Волжанин   (Сегодня, 18:47)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи Братьям на тренерском поприще!
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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