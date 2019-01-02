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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Челси" объявил о рекордной прибыли за сезон-2017/18
Братья Березуцкие завтра прибудут в расположение "Витесса"
Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие завтра, 3-го января отправятся на сбор в Португалию вместе с "Витессом", который тренирует Леонид Слуцкий.
На сбор поедут 25 футболистов, в числе которых защитник Вячеслав Караваев.
В конце декабря Березуцкие сдали экзамены на тренерскую лицензию УЕФА категории А и теперь смогут работать в тренерском штабе Слуцкого.
На сбор поедут 25 футболистов, в числе которых защитник Вячеслав Караваев.
В конце декабря Березуцкие сдали экзамены на тренерскую лицензию УЕФА категории А и теперь смогут работать в тренерском штабе Слуцкого.
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