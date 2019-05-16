Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери летом может возглавить "Селтик", утверждает Calciomercato.По информации СМИ, руководство шотландской команды ищет замену Нилу Леннону, который тренирует "Селтик" с февраля 2019-го после ухода Брендана Роджерса в "Лестер".