Россия РПЛ 2018/19
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17:07
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия
16:49
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви
13:15
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (1)
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (1)
12:37
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (4)
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (4)
08:54
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
08:22
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
06:10
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
05:07
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
04:15
Василий Кикнадзе: "Локомотив" возобновил диалог с Денисовым. Найдем решение, приемлемое для обеих сторон (1)
Василий Кикнадзе: "Локомотив" возобновил диалог с Денисовым. Найдем решение, приемлемое для обеих сторон (1)
Вчера, 23:15
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Клаудио Раньери летом может возглавить "Селтик"
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери летом может возглавить "Селтик", утверждает Calciomercato.
По информации СМИ, руководство шотландской команды ищет замену Нилу Леннону, который тренирует "Селтик" с февраля 2019-го после ухода Брендана Роджерса в "Лестер".
По информации СМИ, руководство шотландской команды ищет замену Нилу Леннону, который тренирует "Селтик" с февраля 2019-го после ухода Брендана Роджерса в "Лестер".
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