21-летний нападающий сборной Нигерии перенес инфаркт

Нападающий "Бордо" и сборной Нигерии Самуэль Калу на тренировке национальной команды перенес инфаркт, сообщает Today's Echo.

Он был доставлен в ближайшую больницу, происшествие произошло в египетской Александрии.

"Состояние Самуэля Калу стабилизировалось. В госпитале провели анализы, он в норме. Причиной стало обезвоживание организма, ему нужно пить много жидкости", – прокомментировал происшествие пресс-атташе Федерации футбола Нигерии Адемола Олаире.

"СЭ"
Теги: Сборная Нигерии
Сегодня, 02:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама