21-летний нападающий сборной Нигерии перенес инфаркт
Нападающий "Бордо" и сборной Нигерии Самуэль Калу на тренировке национальной команды перенес инфаркт, сообщает Today's Echo.
Он был доставлен в ближайшую больницу, происшествие произошло в египетской Александрии.
"Состояние Самуэля Калу стабилизировалось. В госпитале провели анализы, он в норме. Причиной стало обезвоживание организма, ему нужно пить много жидкости", – прокомментировал происшествие пресс-атташе Федерации футбола Нигерии Адемола Олаире.
"СЭ"
Он был доставлен в ближайшую больницу, происшествие произошло в египетской Александрии.
"Состояние Самуэля Калу стабилизировалось. В госпитале провели анализы, он в норме. Причиной стало обезвоживание организма, ему нужно пить много жидкости", – прокомментировал происшествие пресс-атташе Федерации футбола Нигерии Адемола Олаире.
"СЭ"