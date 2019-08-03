"Бешикташ" подтвердил интерес к Коноплянке

Вице-президент "Бешикташа" Сердал Адали заявил, что клуб действительно проявляет интерес к полузащитнику "Шальке" Евгению Коноплянке."Сам Коноплянка уже все сказал, заявив, что хочет перейти в "Бешикташ", – приводит слова функционера Sporx. – Посмотрим, получится ли это. Очень важно, какими будут условия. Это не тот игрок, которого тренерский штаб хочет видеть в команде за любую цену".Ранее сообщалось, что сумма трансфера 29-летнего игрока сборной Украины может составить 3 миллиона евро. Контракт полузащитника с немецким клубом будет действовать до 30 июня 2020 года.В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.