Пресс-атташе белгородского "Салюта" Григорий Куликов рассказал, как удалось договориться о товарищеском матче с командой "Золотой лев", составленной из заключенных колонии №?4. Игра должна пройти 10 августа на территории колонии.
"С руководством колонии все вопросы решились очень быстро. Опять-таки, спасибо администрации Белгородской области. А вот со ФСИН до сих пор есть некоторые проблемы. Основная проблема в том, что это все очень долго из-за юридических моментов. Переговоры начались около двух недель назад и до сих пор еще не все окончательно решено", — сказал сотрудник клуба.
По словам Куликова, игроки "Салюта" отреагировали на эту инициативу позитивно. "Всем интересно проверить свой класс, свой уровень на фоне звездных спортсменов, — сказал он. — Зачем клубу такая акция? Ради пиара! Для чего же еще? А так, смотрите, у нас играет Андрей Колесников. Он из Валуек, как и Александр Кокорин. Они хорошо знакомы друг с другом. Так из Валуек всего было пять футболистов нормальных. Из них четыре более менее известных: наш Андрей Колесников, Кокорин и братья Концедаловы. Они все между собой очень тесно общаются".
Матч будет закрытым для прессы. "Будет даже запрещено проносить мобильные телефоны, — подчеркнул Куликов. — Будет фото- и видеосъемка. Все выйдет в наших социальных сетях и на официальном сайте, но уже в режиме оффлайн, после матча".
Sport24.ru
Пресс-атташе "Салюта": нашим футболистам интересно проверить свой класс на фоне Кокорина и Мамаева
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»