Тите: я хотел заменить Неймара в матче с Колумбией, но он играл все лучше и лучше

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что дебют Винисиуса в национальной команде пока откладывается, поскольку оптимальные кондиции уже набрал Неймар."План не заключался в том, чтобы Неймар отыграл все 90 минут. Он только вернулся после трехмесячной паузы. Должен признать, я трижды хотел его заменить во втором тайме, но с каждой минутой он выглядел все лучше и лучше, технически и физически.Это был матч очень высокого уровня, мне понравился ритм команды, поэтому я не хотел никаких изменений в составе.Винисиус был готов выйти на поле, я собирался его выпустить, но обстоятельства изменились. Он еще получит свой шанс", — приводит слова Тите as.com.