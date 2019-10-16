Клинсманн возглавит сборную Эквадора

Немецкий специалист Юрген Клинсманн займет пост главного тренера сборной Эквадора. Об этом сообщает El Universo, ссылаясь на свой источник в Эквадорской федерации футбола (FEF), который предпочел остаться анонимным."Они уже договорились [с Клинсманном]. Вчера [в среду] они сказали Хорхе Селико [временно исполняющему обязанности главного тренера], что уже нашли нового тренера", — приводит издание слова источника.Клинсманн начинал свою тренерскую карьеру в 2004 году, возглавив сборную Германии. С ней он занял третье место на чемпионате мира 2006 года. Клинсманн также тренировал мюнхенскую "Баварию" (2008-2009) и сборную США (2001-2016). С 2016 года находится без работы.Клинсманн проработал на посту главного тренера в общей сложности 176 игр, в которых его команды одержали 101 победу, 32 раза сыграли вничью и потерпели 43 поражения.