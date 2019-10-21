По делу о расизме в отменённом матче Кубка Англии арестованы два человека

Полиция провела первые аресты по делу о расистских выкриках в матче 4-го отборочного раунда Кубка Англии между "Харинги Боро" и "Йовил Таун", который состоялся 19 октября и был отменён из-за поведения болельщиков.Как сообщает The Sun, правоохранители арестовали двух мужчин в возрасте 23 и 26 лет. Они подозреваются в оскорблениях на расовой почве при отягчающих обстоятельствах.Напомним, во втором тайме матча "Харинги Боро" и "Йовил Таун" при счёте 1:0 в пользу гостей темнокожий вратарь хозяев Валери Дуглас Пажета услышал расистские выкрики в свой адрес со стороны выездных фанатов. В ответ команда покинула поле, в результате чего матч был отменён. Главный тренер "Харинги Боро" Том Лойзу заявил журналистам, что решение об уходе игроков с поля принял он. По его словам, фанатов пытались успокоить и призвать к порядку, однако это не принесло плодов.