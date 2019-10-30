Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат возглавил "Фейеноорд"

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат возглавил "Фейеноорд", сообщает пресс-служба клуба из Роттердама.Пост главного тренера команды из "Фейеноорд" стал вакантным после отставки Япа Стама 28 октября. Контракт с 72-летним Адвокатом рассчитан до конца сезона."Фейеноорд" также внес ряд радикальных изменений в тренерский штаб. Клуб покидают ассистенты главного тренера Жан-Поль ван Гастель, Рой Макай и Денни Ландзат, на их место пришли Саид Баккати, Кор Пот и Джон де Вольф.После 11 туров в таблице голландской Эредивизи "Фейеноорд" располагается на 12-й строчке с 14 очками в активе.Последним местом работы Адвоката, под руководством которого «Зенит» выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, был "Утрехт", который он покинул летом.