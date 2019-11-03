Аншо покинул пост главного тренера "Сьона", за который выступает Митрюшкин

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Швейцарии Стефан Аншо покинул должность главного тренера "Сьона", за который выступает экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин.Такое решение 45-летний специалист принял после поражения от "Санкт-Галлена" (0:3) в субботу. Это пятое поражение "Сьона" в последних семи матчах чемпионата Швейцарии. После 13 туров команда расположилась в таблице на 5-м месте (всего в чемпионате 10 участников).Аншо выступал за "Ливерпуль" с 1999 по 2005 год. Осенью 2008-го он завершил игровую карьеру. В мае 2019-го стало известно, что он возглавит "Сьон".