Расистский скандал в украинском футболе: игрок покинул поле в слезах

В центральном матче 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" разгорелся серьезный скандал из-за расистских выкриков фанатов.

Фото: трансляция телеканала "Футбол 1"

Во втором тайме болельщики начали оскорблять полузащитника "горняков" Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку "Шахтера" красную карточку.



Матч между "Шахтером" и "Динамо" завершился со счётом 1:0 в пользу "горняков".