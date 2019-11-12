7-летний сын Аршавина назван игроком недели в академии "Барселоны". Он играет в команде Месси

Сын бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина Арсений Аршавин добивается серьезных успехов в детском футболе.

Фото: www.fcbarcelona.com

7-летний Арсений, предположительно названный в честь Арсена Венгера, бывшего тренера Андрея Аршавина в лондонском "Арсенале", занимается в московском филиале академии "Барселоны" и был назван игроком недели.



Каждый мальчик в академии выступает за команду, названную в честь одного из действующих или бывших игроков "Барселоны". Арсений играет за команду Месси, названную в честь лучшего бомбардира в истории каталонцев Лионеля Месси.



14 августа Арсению исполнилось 7 лет.