7-летний Арсений, предположительно названный в честь Арсена Венгера, бывшего тренера Андрея Аршавина в лондонском "Арсенале", занимается в московском филиале академии "Барселоны" и был назван игроком недели.
Каждый мальчик в академии выступает за команду, названную в честь одного из действующих или бывших игроков "Барселоны". Арсений играет за команду Месси, названную в честь лучшего бомбардира в истории каталонцев Лионеля Месси.
14 августа Арсению исполнилось 7 лет.
7-летний сын Аршавина назван игроком недели в академии "Барселоны". Он играет в команде Месси
Сын бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина Арсений Аршавин добивается серьезных успехов в детском футболе.
Фото: www.fcbarcelona.com
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