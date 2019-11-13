Клуб Бекхэма проведет первый домашний матч MLS весной 2020 года против "Гэлакси"

Клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами", который в следующем сезоне будет выступать в MLS, проведет свой первый домашний матч 14 марта против "Лос-Анджелес Гэлакси". Игра состоится на стадионе в Форт-Лодердейле, где "Интер Майами" будет временно принимать соперников."Интер Майами" и "Нэшвилл" станут новичками MLS в сезоне-2020. Таким образом, количество участников в чемпионате увеличится до 26 клубов. Календарь на новый сезон пока не утвержден.Бекхэм является президентом и совладельцем "Интера Майами". 44-летний британец выступал за "Гэлакси" в 2007–2012 годах."Интер Майами" пока не укомплектовал состав на дебютный сезон. Отмечается, что в клуб могут перейти такие известные футболисты, как Давид Сильва, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, Хавьер Маскерано, а также игроки "Зенита" Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси.Чемпионом MLS сезона-2019 стал клуб "Сиэтл Саундерз", который в Суперфинале обыграл "Торонто" со счетом 3:1.