Кассационный суд Франции отклонил апелляция нападающего "Реала" Карима Бензема по делу о шантаже в 2015 году полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера.
Теперь на Бензема могут завести уголовное дело, поскольку следствие подозревает Бензема в посредничестве в этом деле.
"Маскарад продолжается. Пойдем в суд, если он будет. Жизнь продолжается", — написал Бензема в твиттере.
Напомним, за участие в деле с шантажом Бензема исключили из сборной Франции.
Sport24
Суд отклонил апелляцию Бензема по делу о шантаже Вальбуэна. Игрок "Реала" назвал решение маскарадом
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