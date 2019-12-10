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Суд отклонил апелляцию Бензема по делу о шантаже Вальбуэна. Игрок "Реала" назвал решение маскарадом

Кассационный суд Франции отклонил апелляция нападающего "Реала" Карима Бензема по делу о шантаже в 2015 году полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

Теперь на Бензема могут завести уголовное дело, поскольку следствие подозревает Бензема в посредничестве в этом деле.

"Маскарад продолжается. Пойдем в суд, если он будет. Жизнь продолжается", — написал Бензема в твиттере.

Напомним, за участие в деле с шантажом Бензема исключили из сборной Франции.

Sport24


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Теги: Бензема Вальбуэна
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