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Насри: Салах гонится за статистикой. Предпочел бы играть с Марезом

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри считает, что хавбек "Ман Сити" Рияд Марез куда более командный игрок, чем нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

"Между Марезом и Салахом я бы предпочел играть с Риядом. Почему? Потому что он алжирец, к тому же мне нравится его стиль игры.

Марез — командный игрок, в то время как Салах куда больше индивидуалист. Он стремится лишь забивать голы. Я бы не сказал, что Салах прям жадный, но он гонится за голами и статистикой. С Марезом же можно отыграться. Это футболист, играя рядом с которым, можно развиваться", — цитирует Насри Tribal Football.

В сезоне-2019/20 Марез забил 6 голов и отдал 10 голевых передач в 22 матчах во всех турнирах. Салах же в 24 матчах сезона забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Sport24


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Теги: Насри Салах Марез
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