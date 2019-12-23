Насри: Салах гонится за статистикой. Предпочел бы играть с Марезом

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри считает, что хавбек "Ман Сити" Рияд Марез куда более командный игрок, чем нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах."Между Марезом и Салахом я бы предпочел играть с Риядом. Почему? Потому что он алжирец, к тому же мне нравится его стиль игры.Марез — командный игрок, в то время как Салах куда больше индивидуалист. Он стремится лишь забивать голы. Я бы не сказал, что Салах прям жадный, но он гонится за голами и статистикой. С Марезом же можно отыграться. Это футболист, играя рядом с которым, можно развиваться", — цитирует Насри Tribal Football.В сезоне-2019/20 Марез забил 6 голов и отдал 10 голевых передач в 22 матчах во всех турнирах. Салах же в 24 матчах сезона забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.