Руни: на выездных матчах "МЮ" и сборной Англии делал ставки, чтобы убить время

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни признался, что в молодости увлекался ставками."На выездных матчах с „Манчестер Юнайтед“ мы останавливались в отеле, а со сборной Англии проводили в отеле от 7 до 10 дней. Было скучно, приходилось делать разные вещи, чтобы убить время. В тот период азартные игры были одной из таких вещей.Делать ставки с помощью телефона было легко. Это не было похоже на игру с реальными деньгами. Мне не приходилось ходить к букмекерам и делать ставки в местах, где есть разные ограничения. Прежде чем узнаешь, что проиграл, не понимаешь, какую сумму потерял. Я выигрывал на старте и думал, что это лёгкие деньги. Это затягивало всё сильнее, и я начал проигрывать.Делал новые ставки, чтобы вернуть свои деньги. Ты находишься здесь, чтобы играть за свою страну или клуб, поэтому, когда теряешь деньги, как я, это влияет на тебя. К счастью, мне удалось вернуть то, что потерял, и я больше не играл. Учился на своих ошибках. Если продолжаете играть в азартные игры, вы теряете всё больше и больше. Тогда можно оказаться в сложной ситуации", — приводит слова Руни FOX Sports.