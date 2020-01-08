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Клинсман: если бы меня не уволили из сборной США, то мы могли бы дойти до полуфинала ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной США Юрген Клинсман, ныне работающий в берлинской "Герте", заявил, что он мог бы добраться до полуфинала чемпионата мира в России, если бы руководство Федерации футбола США не уволило бы его в 2016 году. Команда США в итоге вообще не вышла на мундиаль в России, что случилось с ней впервые с 1986 года.

Под руководством Клинсмана сборная США дошла до полуфинала Кубка Америки-2016, однако тренера уволили после того, как команда потерпела два поражения в двух матчах от сборных Мексики (1:2) и Коста-Рики (0:4) и занимала последнее, шестое, место в турнирной таблице зоны КОНКАКАФ в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года.

"Я был у руля сборной пять с половиной лет, и мне очень понравился этот опыт. Очень благодарен за эту возможность, это было фантастическое время. Мы дошли до четвертьфинала Кубка Америки. Не знаю, какому количеству игроков я помог перебраться в Европу, где они могли проявить себя. Некоторые сделали это, некоторые вернулись в MLS, но это не стыдно.

Происходящее в последние два или три года в американском футболе очень печально. США практически отобрались на ЧМ, но тут случается катастрофа в Тринидаде и Тобаго, которую никто не мог ожидать. Это отбросило всю программу подготовки сборной на многие годы назад.

Я бы мог вывести эту команду в ? финала ЧМ-2018 или даже в полуфинал. У нас был заложен фундамент для этого, был четкий план. Но план прервали, когда меня уволили, а затем он и вовсе разрушился после невыхода сборной на мундиаль. Это очень грустно", — цитирует Клинсмана ESPN.

Sport24.ru


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Теги: Клинсманн Сборная США
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