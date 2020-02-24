"Шахтёр" выделит самолет, чтобы забрать граждан Украины из Китая из-за коронавируса

Помощник главного тренера "Шахтёра" Дарио Срна заявил, что донецкий клуб готов предоставить самолёт, чтобы вывезти украинцев из Китая.

Фото: ФК "Шахтёр"

"Этой инициативой персонально занимается президент Украины. Я знаю, что процесс очень долгий и тяжёлый. Мы верим в то, что все будет хорошо. На сегодня самое главное – безопасность украинцев, которые находятся в другой стране. Чтобы они живые и здоровые прилетели домой.



Мы – одна страна и должны помогать друг другу. "Шахтёр" не первый раз показывает большое сердце, помогает людям, которым это нужно. Ситуация непростая. Повторюсь, президент Зеленский занимается тем, чтобы в этой ситуации всё было хорошо, а "Шахтёр" всегда будет готов помогать людям.



Между футболом и коронавирусом нет ничего общего, но самое важное – здоровье каждого украинца, который находится в Украине и за границей. Мы надеемся, что в конце концов всё будет хорошо, люди прилетят живыми и здоровыми, снова будут улыбаться и обнимут свои семьи", — говорится в заявлении Срна на официальном сайте "Шахтёра".



На сегодняшний день число погибших от коронавируса превысило 2500 человек. Число зараженных близится к отметке в 80 000 человек.



Ранее жители Украины протестовали против приезда своих сограждан, эвакуированных из Китая. В Полтавской области произошли столкновения между представителями полиции и обычными гражданами, которые оказались недовольными, что в их регион на карантин прибыли люди, находившиеся в Китае.