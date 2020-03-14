Ярошик: в Праге 50% людей ходят в масках

Экс-полузащитник ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик рассказал о ситуации с коронавирусом в Чехии.
Фото: cska.in
"Он потихоньку распространяется, люди его побаиваются. Все жадно черпают информацию на этот счет, в том числе в заграничной прессе. Покупаем продукты впрок. На улице стало меньше людей. Как, наверное, и везде сейчас… Я теперь редко выхожу на улицу. Но когда иду в магазин за продуктами, то людей в масках встречаю. Таких примерно 50 процентов", — цитирует Ярошика Sportbox.

На данный момент чемпионат Чехии, как и многие другие европейские турниры, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Иржи Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2004 год, а за "Крылья советов" с 2008 по 2009 год.


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Теги: Ярошик ЦСКА Крылья Советов Коронавирус
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