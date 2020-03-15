"Ривер Плейт" из-за коронавируса отказался проводить матч Кубка Суперлиги Аргентины

Матч Кубка Суперлиги Аргентины между "Ривер Плейтом" с "Атлетико Тукуман" перенесен на другой срок.



Как сообщает пресс-служба "Ривер Плейт", команда отказалась проводить матч, так как у одного из футболистов были обнаружены симптомы, похожие на коронавирус. Точная дата встречи пока неизвестна.



Федерация футбола страны осудила решение не проводить эту встречу в одностороннем порядке. Не исключено, что к "Ривер Плейту" будут применены санкции.