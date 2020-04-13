Напомним, тогда команды сыграли 1:1, из-за чего сборная России осталась вне турнира.
Решающий мяч украинцы забил после ошибки на выходе вратаря команды России Александра Филимонова.
- Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал — "Баварии", "Карпатам", кому-то еще. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо.
Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу. Поставил себе такую цель: любая подача — только в створ. Мяч направляется по определенной траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз — это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так все и получилось, - приводит слова Шевченко "Команда №1".
Шевченко заявил, что гол Филимонову не был случайным
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил забитый гол в ворота национальной команды России в отборе на Евро-2000.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!