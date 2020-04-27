Румынская полиция проведет расследование в отношении "Стяуа" за тренировки во время карантина

Румынский журналист Эмануэл Рошу сообщил, что полиция начала расследование в отношении "Стяуа".



Напомним, клуб разрешил футболистам заниматься на базе, несмотря на то, что в Румынии действует карантин из-за пандемии коронавируса и жители страны должны находиться на самоизоляции.



На сегодняшний день известно, что в мире зарегистрировано 3 029 709 случаев заражения коронавирусом.