Владелец "Лейрии": у Злобина есть большие шансы побороться за место в воротах "Бенфики" в следующем сезоне

Владелец "Лейрии" Александр Толстиков заявил, что вратарь "Бенфики" Иван Злобин в следующем сезоне может получить шанс в лиссабонской команде.

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"У него есть большие шансы побороться за место в воротах "Бенфики" уже в следующем сезоне", - сказал Толстиков в эфире телеканала "Матч ТВ".



Злобин в нынешнем сезоне сыграл за "Бенфику" в 4 матчах Кубка Португалии и в одном матче чемпионата страны.