В свою очередь, девушка не удаляла фотографии с футболистом, однако ее последний пост датирован 11 июня. На Екатерине Дорожко Адриано женился в ноябре прошлого года. В настоящее время пара проживает в Бразилии.
Форвард играл в России за "Спартак". Он перешел в московскую команду из "Милана" в 2017 году. Всего за красно-белых бразилец провел 79 матчей и забил 25 голов. Вместе со "Спартаком" Адриано выиграл Премьер-лигу и Суперкубок России.
В летнее трансферное окно 2019 года нападающий перешел в "Палмейрас". Сумма трансфера составила 1 миллион евро.
Адриано удалил все фото со своей женой, а Екатерина не обновляла инстаграм почти месяц
Нападающий бразильского "Палмейраса" Луис Адриано удалил все фотографии в инстаграме со своей русской женой Екатериной Дорожко.
Фото: инстаграм Луиса Адриано
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