Адриано удалил все фото со своей женой, а Екатерина не обновляла инстаграм почти месяц

Нападающий бразильского "Палмейраса" Луис Адриано удалил все фотографии в инстаграме со своей русской женой Екатериной Дорожко.

Фото: инстаграм Луиса Адриано