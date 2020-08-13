Сообщается, что переговоры уже идут и клуб готовит официальное предложение россиянину.
Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего хавбека заинтересованы "Валенсия" и клубы АПЛ.
В минувшем сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 20 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Источник: твиттер турецкого журналиста Серкана Дикме
"Бешикташ" хочет подписать Кузяева
Турецкий "Бешикташ" планирует подписать экс-полузащитника "Зенита" Далера Кузяева, который находится в статусе свободного агента.
Фото: ФК "Зенит"
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