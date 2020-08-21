В чемпионате Украины перенесен матч 1-го тура из-за коронавируса

Матч "Львов" - "Минай" 1-го тура чемпионата Украины перенесён из-за COVID-19.
Фото: чемпионат Украины
Футболисты команды из Львова сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт чемпионата Украины. Игроки находятся в режиме самоизоляции, имена заболевших не сообщаются.

Напомним, что матч должен был состоятся 22 августа в 14:00 по Москве. На какой день будет перенесена игра, станет известно позже.

Матчем-открытия чемпионата Украины сезона-2020/2021 станет игра между "Олимпиком" и киевским "Динамо". Встреча состоится сегодня в 17:00 по Москве на стадионе "Динамо им. Валерия Лобановского".

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Теги: Львов Коронавирус
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