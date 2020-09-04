- Сейчас могу признаться, что в первом голе за "Сити" я подавал, но сегодня ставлю все свои новые поставленные зубы, что бил по воротам, – цитирует Зинченко Tribuna.
Украина обыграла Швейцарию со счетом 2:1. Счет открыл Ярмоленко, который ударом пяткой из-за вратарской закатил мяч в сетку ворот швейцарской сборной. Гости отыгрались в конце первого тайма: с передачи Джаки отличился Сеферович. Победу украинской команде принес Александр Зинченко, отличившийся на 68-й минуте с передачи Богдана Михайличенко.
Зинченко - о голе Швейцарии: ставлю все свои новые поставленные зубы, что бил по воротам
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что он акцентировано нанес удар по воротам сборной Швейцарии в матче Лиги наций.
Фото: AP
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