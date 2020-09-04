Зинченко - о голе Швейцарии: ставлю все свои новые поставленные зубы, что бил по воротам

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что он акцентировано нанес удар по воротам сборной Швейцарии в матче Лиги наций.

Фото: AP