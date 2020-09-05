Англия обыграла Исландию, Черногория сильнее Кипра и другие результаты матчей Лиги Наций

В Лиге Наций прошли матчи 1-го тура в Лигах А и С.

Лига наций УЕФА, 1 тур. Лига А



Исландия 0:1 Англия



Гол: Стерлинг, 90

Лига наций УЕФА, 1 тур. Лига С



Азербайджан 1:2 Люксембург



Голы: Шейдаев, 42 - Кривоцюк, 48 (авто.), Родригеш, 72 (пен.)



Лига наций УЕФА, 1 тур. Лига С



Кипр 0:2 Черногория



Голы: Йоветич, 60, 73.

Лига наций УЕФА, 1 тур. Лига С



Эстония 0:1 Грузия



Гол: Качарава, 32.

В матче Лиги 1 встречались Исландия и Англия. На 72 минуте защитник англичан Кайл Уокер получил вторую жёлтую карточку, оставив гостей в меньшинстве. На 90 минуте Ингасон уровнял составы, сфолив на игроке англичан в своей штрафной. Пенальти реализовал Рахим Стерлинг.Халлдорссон, Магнуссон, Арнасон, Ингасон, Херманнссон, Торстейнссон (Сигурдссон, 66), Паульссон, Бьярнасон, Ингви Траустасон (Холлфредссон, 75), Бодварссон, ГудмундссонПикфорд, Гомес, Уол\кер, Триппьер, Райс, Фоден (Ингс, 68), Уорд-Праус, Санчо (Алекс-Арнольд, 71), Дайер, Стерлинг, Кейн (Гринвуд, 77)Уокер, 34, Ингасон, 42Уокер, 70, Ингасон, 90В матче Лиги С встречались Азербайджан и Люксембург. Уже на 26 минуте азербайджанец Махир Эмрели получил прямую красную карточку. Однако хозяева всё равно открыли счёт первыми: Рамиль Шейдаев вывел свою команду вперёд на 44 минуте. На 48 минуте Кривоцюк отправил мяч в свои ворота, сравняв счёт. А на 72 минуте Жерсон Родригес реализовал пенальти, выведя сборную Люксембурга вперёд.В ещё одном матче Лиги С встречались Кипр и Черногория. Гости, благодаря двум голам Стефана Йоветича, уверенно переиграли соперника — 0:2.В матче Лиги С сыграли Эстония и Грузия. Исход игры решил один мяч, который забил грузин Ника Качарава. Асистировал ему нападающий "Рубина" Хвича Кварацхелия.