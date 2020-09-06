Шевченко: Лунин готов к вызову как в "Реале", так и в сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о вратаре Андрее Лунине.

Фото: © globallookpress.com

"Андрей имеет большой потенциал, поэтому он вернулся в "Реал". Он готов к вызову как в клубе, так и в сборной. Лунин провел несколько матчей с нами и показал свой уровень. Я действительно ему доверяю", - приводит слова Шевченко Marca.



Лунин в следующем сезоне будет в "Реале" вторым вратарем после Тибо Куртуа. Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из украинской "Зари".



Сборная Украины сегодня проведет матч с командой Испании. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.