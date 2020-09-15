Пресс-служба выступила с заявлением, что несмотря на то, что трансферные слухи клуб не комментирует, информация об интересе к этим футболистам не соответствует действительности.
Ранее турецкий журналист Экрем Конур опубликовал информацию, что "Фенербахче" предложил 34-летнему хорвату Манджукичу зарплату в 3,5 млн евро в год. Ранее сообщалось, что "Локомотив" предложил форварду зарплату в 3 млн евро в год.
С декабря 2019 года Манджукич выступал за "Аль-Духаиль", забив гол в семи матчах. Сейчас футболист является свободным агентом. Диего Коста принадлежит мадридскому "Атлетико".
Источник: сайт "Фенербахче"
"Фенербахче" опроверг информацию об интересе к Манджукичу и Диего Косте
Нападающие Марио Манджукич и Диего Коста не входят в список интересов турецкого "Фенербахче".
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!