"Фенербахче" опроверг информацию об интересе к Манджукичу и Диего Косте

Нападающие Марио Манджукич и Диего Коста не входят в список интересов турецкого "Фенербахче".
Фото: Global Look Press
Пресс-служба выступила с заявлением, что несмотря на то, что трансферные слухи клуб не комментирует, информация об интересе к этим футболистам не соответствует действительности.

Ранее турецкий журналист Экрем Конур опубликовал информацию, что "Фенербахче" предложил 34-летнему хорвату Манджукичу зарплату в 3,5 млн евро в год. Ранее сообщалось, что "Локомотив" предложил форварду зарплату в 3 млн евро в год.

С декабря 2019 года Манджукич выступал за "Аль-Духаиль", забив гол в семи матчах. Сейчас футболист является свободным агентом. Диего Коста принадлежит мадридскому "Атлетико".

Источник: сайт "Фенербахче"

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Теги: Манджукич Диего Коста Фенербахче Атлетико Трансферы
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