— Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл, любил на ногу защитнику наступить, мог втихаря ударить. Играл на нервах, выводил из себя. Но это его стиль, он этим пользовался. В Европе таких нет, — заявил футболист в интервью dynamo.kiev.ua.
33-летний Адриано ныне выступает за бразильский "Палмейрас", перейдя летом прошлого года из московского "Спартака", в котором он провёл 2,5 года и выиграл чемпионат и Суперкубок России.
С 2007 по 2015 бразилец выступал за донецкий "Шахтер".
Хачериди: Луис Адриано был грязным футболистом. Играл на нервах, выводил из себя
Экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал об особенностях игры нападающего Луиса Адриано.
Фото: Getty Images
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