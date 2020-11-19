Сообщается, что 28-летний форвард близок к переходу в "Црвену Звезду". Ожидается, что контракт будет подписан ближайшей зимой.
Последним клубом нигерийца был "Аль-Наср". С 2012 по 2016 год Муса выступал за ЦСКА, с которым выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России.
Источник: Mondo
Муса близок к переходу в "Црвену Звезду"
Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в Сербии.
Фото: ПФК ЦСКА
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