Муса близок к переходу в "Црвену Звезду"

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в Сербии.
Фото: ПФК ЦСКА
Сообщается, что 28-летний форвард близок к переходу в "Црвену Звезду". Ожидается, что контракт будет подписан ближайшей зимой.

Последним клубом нигерийца был "Аль-Наср". С 2012 по 2016 год Муса выступал за ЦСКА, с которым выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России.

Источник: Mondo

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Теги: Муса Трансферы Црвена Звезда
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