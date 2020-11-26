"Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не получал внимания и оставался без контроля со стороны медицинского персонала, который должен был присматривать за ним.
Скорая помощь ехала полтора часа. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я буду требовать расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости", – написал адвокат.
Напомним, что 11 ноября Марадона был выписан из больницы после перенесенной операции на головном мозге, а 25 ноября скончался в своем доме в Буэнос-Айресе из-за сердечного приступа.
В Аргентине объявлен 3-дневный траур, а стадион "Наполи", за который Марадона выступал продолжительную часть своей карьеры, может быть переименован в честь Диего.
Источник: "твиттер" Матиаса Морлы
Адвокат Марадоны: скорая помощь ехала полтора часа
Матиас Морла, адвокат скончавшегося легендарного футболиста Диего Марадоны, раскрыл некоторые подробности гибели аргентинца.
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