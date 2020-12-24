Капитан сборной Казахстана, проходивший просмотр в "Зените", дисквалифицирован на 2 года за допинг

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, выступающий за клуб из ОАЭ "Аль-Айн", получил дисквалификацию на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Фото: сборная Казахстана

Сообщается, что 9 ноября 2020 после матча азиатской Лиги чемпионов полузащитник сдал допинг-тест, в котором было обнаружено запрещенное вещество. Срок дисквалификации 27-летнего игрока отсчитывается с этого дня.



Напомним, что в начале 2020 года Исламхан был на просмотре в петербургском "Зените". Он провел с сине-бело-голубыми первый зимний сбор, однако на второй его не взяли.



В нынешнем сезоне чемпионата ОАЭ Исламхан принял участие в 4-х матчах и отличился одной результативной передачей.



Источник: официальный сайт Азиатской конфедерации футбола