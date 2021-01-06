Дарио Срна: чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна считает, что раньше чемпионат Украины входил в топ-5 Европы.

Фото: ФК "Шахтер"

"Раньше чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского. Могу сказать это с уверенностью. Очень тяжело было поехать в любой город Украины и сказать, что мы сегодня легко выиграем. Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в "Днепре", "Металлисте". Очень серьезный чемпионат был", – сказал Срна в интервью клубному Youtube-каналу "Шахтера".



Срна защищал цвета "Шахтера" с 2003 по 2018 год. Сейчас 38-летний хорват занимает должность директора "Шахтера" по футболу.